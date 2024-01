L’effet Henderson affole les supporters de l’Ajax

Après plusieurs semaines, Jordan Henderson (33 ans) a enfin trouvé un point de chute. L’ancien joueur de Liverpool ne se plaisait plus en Arabie saoudite et voulait retourner en Europe. C’est chose faite puisque l’international anglais (81 sélections) s’est engagé en faveur de l’Ajax Amsterdam jusqu’en 2026. Un choix fort pour le milieu de terrain, qui a justifié son transfert en montrant son amour au club néerlandais.

Et ces déclarations, en plus de son arrivée, ont conquis les supporters comme le confie le Daily Mail. En effet, le maillot de Jordan Henderson est le maillot de l’Ajax qui se vend le plus rapidement de l’histoire du club. Avec son numéro 6 dans le dos, lui qui portait habituellement le 14 mais celui-ci a été retiré en hommage à Johan Cruyff, Henderson est déjà accepté par les fans.