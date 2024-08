Andrea Pirlo remercié par la Sampdoria

Andrea Pirlo prend déjà la porte à Gênes ! Pour sa troisième expérience en tant qu’entraîneur, l’ancien joueur emblématique de l’AC Milan et de la Juventus Turin optait pour le défi proposé par la Sampdoria en juin 2023. Alors que le club transalpin visait une remontée express dans l’élite, le technicien de 44 ans a failli à sa tâche. Et après avoir commencé la nouvelle édition par un nul et deux défaites en trois journées de Serie B, l’ex-international italien a été remercié par sa direction.

«L’U.C Sampdoria annonce qu’elle a relevé Andrea Pirlo de son poste d’entraîneur en charge de l’équipe première. Merci à l’entraîneur et aux membres de son staff - Roberto Baronio, Mauro Bertoni, Nicola Pavarini et Raffaele Clemente - pour l’engagement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve pendant la période de travail au club», peut-on lire au sein du communiqué officiel de la formation ligurienne.