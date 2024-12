Barça : Ferran Torres adoubé par Hansi Flick

Mercredi soir, le FC Barcelone s’est imposé à Dortmund (2-3), en Ligue des Champions. Un succès dû en grande partie au doublé inscrit par Ferran Torres (75e, 85e). En conférence de presse d’après-match, Hansi Flick avait salué les récentes performances de l’international espagnol, mais aussi son attitude exemplaire, soulignant qu’il représente un modèle pour les joueurs souvent remplaçants.

La suite après cette publicité

Mais d’après Sport, cela va même plus loin. En privé, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne félicite régulièrement l’ex-joueur de Valence pour sa mentalité et sa capacité à maximiser ses opportunités, lui qui est le plus souvent remplaçant. Selon Flick, l’approche réactive et positive de Ferran Torres incarne l’attitude idéale à adopter pour l’ensemble de l’équipe. Depuis le début de la saison, le joueur de 24 ans a inscrit cinq réalisations et a délivré deux passes décisives en 14 rencontres, toutes compétitions confondues.