Qualifs CdM 2022 : la France retrouve le sourire

Cinq matches nuls consécutifs, un plan de jeu pas toujours clair, un manque d'intensité. Voilà tout ce que devait balayer l'équipe de France ce mardi soir au Groupama Stadium face à la Finlande. Organisés dans un 5-3-3, avec Théo Hernandez en piston gauche et une attaque Benzema-Martial, les Bleus entamaient plutôt bien la rencontre face à des Finlandais, eux aussi, à 5 derrière. La pression d'une première titularisation en sélection semblait glisser sur un Hernandez en jambes, qui multipliait les montées et faisait pencher le jeu à gauche. Mais la France était à nouveau pénalisée par une forme de fébrilité défensive et se faisait peur sur le pressing adverse. Pukki faisait même passer un frisson dans les travées du Groupama Stadium (12e).

Après un passage à vide d'une dizaine de minutes, les Bleus se relançaient, portés par un Griezmann revigoré, qui se trouvait bien avec Benzema. L'entente entre les deux allait se concrétiser par un but splendide, de la remise en une touche subtile de Benzema au contrôle et à la frappe exter' de Griezmann (1-0, 25e). Enfin l'équipe de France menait au score et se libérait encore plus, Benzema se régalant dans les intervalles, sous l'œil de ce public qui l'a vu éclore. L'attaquant français affichait une qualité technique impressionnante et distribuait le jeu avec intelligence.

L'entente parfaite entre Benzema et Griezmann

Cela repartait sur le même tempo en deuxième période, avec Griezmann, Benzema et Théo Hernandez en dynamiteurs de la défense finlandaise. Le tandem Grizi-Benz allait encore faire très mal à la 53e minute. Le joueur du Real Madrid se sortait royalement d'une prise à deux et décalait à droite pour Dubois qui remisait pour Griezmann dans la surface. Ce dernier se fermait l'angle, mais parvenait à surprendre le portier finlandais (2-0, 53e). Virevoltant, le duo, qui pouvait aussi s'appuyer sur Martial à l'image d'une formidable séquence collective (60e), faisait chavirer le stade lyonnais.

Didier Deschamps pouvait faire tourner un peu son effectif, avec les entrées successives de Nordi Mukiele (première sélection) et Wissam Ben Yedder. Griezmann et Benzema continuaient eux leur superbe numéro du soir, le premier ajoutant à ses buts quelques retours défensifs remarquable, le second affichant une épatante justesse technique. Dans un système à trois derrière qui avait si mal marché face à la Suisse en première période à l'Euro, l'équipe de France a cette fois ravi tout le monde, avec du liant, de beaux mouvements collectifs, de l'intensité dans les courses. Et la victoire.