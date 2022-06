Zinedine Zidane se remémore les entrainements du Real Madrid...

Zinedine Zidane, le dernier Ballon d'Or français fête aujourd'hui ses cinquante ans. Pour l'occasion, "Zizou" a répondu à quelques questions de L'Equipe dans un long entretien au cours duquel il a évoqué les Bleus, le PSG ou encore Karim Benzema et son temps en tant qu'entraineur du Real Madrid. Le Français estime qu'il n'avait pas grand-chose à apporter à KB9 : «Karim n’avait pas à progresser. Mais il aimait rester après les séances collectives. Devant le but, je lui donnais deux-trois trucs, mais dans l’échange. »

«Mon staff et moi, on aimait souvent rester avec un ou deux joueurs. Même avec le gardien. Je me régalais. Mes pieds sont toujours là ! On faisait des exercices marrants. Des challenges. Et je gagnais encore souvent. Je me mettais également dans les toros. J’adore rester avec mes joueurs, jouer avec eux. C’est une façon de transmettre. Après, j’étais avec des cracks, la crème de la crème. Je n’avais pas beaucoup à leur transmettre personnellement. Sur la technique, faire la volée comme ça, rien du tout… Ils n’avaient pas besoin. Je travaillais surtout sur l’équipe,» se remémore le Champion du Monde et Ballon d'Or 1998, qui reste également le seul entraineur à avoir remporté trois Ligue des Champions de suite.