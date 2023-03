Le Real Madrid revoit ses plans pour le mercato estival

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a encore de jolis challenges devant lui cette saison. Les Merengues sont certes à sept points en Liga, mais c’est une distance potentiellement rattrapable, surtout que la dynamique du Barça est assez mauvaise en ce moment. Un ennemi juré qu’ils peuvent éliminer en demies de Copa del Rey avec un match aller dès ce soir par ailleurs. Puis, cette Ligue des Champions, la compétition fétiche de l’équipe de Carlo Ancelotti, dans laquelle les Merengues ont déjà un pied et quatre orteils en quarts après avoir battu Liverpool 5-2 à Anfield.

Mais en coulisses, ça bosse dur en vue du prochain mercato. Après plusieurs étés relativement calmes, tout indique que ce marché estival va être un peu plus animé. Si on sait qu’on aura sûrement droit à un feuilleton Mbappé, les Madrilènes veulent renforcer d’autres positions, d’où cet intérêt pour le défenseur de Benfica Antonio Silva.

À lire

Dortmund : le directeur sportif fait le point sur la situation de Jude Bellingham

Le Real Madrid a-t-il vraiment besoin de Bellingham ?

Et selon AS, le Real Madrid serait aussi en train de revoir ses plans concernant certaines pistes, comme Jude Bellingham. Selon le média, le Real Madrid n’est plus si certain de lancer un assaut pour un joueur qui va coûter plus de 100 millions d’euros. Les Merengues veulent attendre de voir ce qui se passera avec Toni Kroos et Luka Modric. Les deux tauliers sont en fin de contrat, et si ils prolongent, peut-être que Bellingham n’est pas nécessaire dans l’immédiat. Même si ce n’est pas mentionné par le journal, on peut aussi imaginer que l’explosion de Ceballos et les présences de Tchouaméni ou Camavinga font que l’arrivée de l’Anglais n’est pas forcément indispensable.

La suite après cette publicité

Surtout que de son côté, la Cadena SER dévoile qu’il y a un plan B au meneur de jeu des Three Lions : Gabri Veiga. Le milieu de terrain du Celta, tout juste âgé de 20 ans, cartonne en Liga et serait une option bien moins onéreuse, puisque sa clause libératoire est de 40 millions d’euros. Il pourrait même être recruté et laissé un an en prêt du côté de Vigo. Affaire à suivre…

Pour ce Clasico Real - Barça, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire du Real (cotée à 1,96) pour tenter de remporter 19,60€.