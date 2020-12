Liga : le Real Madrid cale à Elche

Après le succès de l'Atlético de Madrid contre Getafe un peu plus tôt dans la journée, la 16e journée de Liga se poursuivait ce mercredi avec cette rencontre entre Elche (17e, 15 unités) et le Real Madrid (2e, 32 points). Sur une série de six victoires toutes compétitions confondues, la Casa Blanca devait enchaîner pour revenir à hauteur des Colchoneros. En face, les Franjiverdes, postés juste devant la zone rouge, voulaient prendre de l'air. Pour aller chercher les trois points, Zinedine Zidane gardait son 4-3-3 et Marcelo était titulaire. Jorge Almiron partait lui sur un 4-4-2 avec Fidel sur la gauche.

La suite après cette publicité

En monopolisant le ballon dès les premiers instants, les Merengues essayaient de faire la différence, mais la tête de Kroos fuyait le cadre (3e). Mais il fallait tout de même faire attention derrière et Courtois devait notamment s'imposer sur un tir de Rigoni (10e). Cependant, les visiteurs dominaient les débats et après la barre transversale trouvée par Marcelo (13e), le ballon finissait au fond des filets. Suite à une frappe d'Asensio sortie par Badia, Modric marquait de la tête (20e, 0-1). Désormais lancés, les hommes de Zinedine Zidane poussaient pour prendre deux buts d'avance.

Badia infranchissable en seconde période

Alors que l'ancien Lyonnais Benzema n'était pas loin d'une nouvelle réalisation cette saison (31e), les Merengues pensaient obtenir un penalty après un coup de sifflet de l'arbitre pour une éventuelle main de Victor Rodriguez, mais ce dernier avait touché le cuir de la cuisse (36e). Le Real Madrid menait donc à la pause, mais Elche ne rendait pas les armes. Car sur un coup-franc, Carvajal accrochait Fernandez et offrait un penalty aux locaux. Fidel ne laissait pas passer cette chance et égalisait (52e, 1-1). Les compteurs remis à zéro, les Merengues se faisaient peur avec un poteau de Boyé (63e). Un nouvel avertissement pour Sergio Ramos et ses coéquipiers.

Cependant, après un temps faible, les Madrilènes retrouvaient des couleurs et s'installaient une nouvelle fois dans le camp d'Elche. Décisif dans son but, Badia sauvait les meubles devant Carvajal (70e) et Ramos (71e). En manque de solutions, le Real Madrid n'arrivait pas à reprendre l'avantage. Et le score ne bougeait plus. À l'Estadio Martínez Valero, les deux équipes se quittaient sur ce score de 1-1. Un résultat qui faisait un peu plus les affaires des Franjiverdes qui passaient quinzièmes au classement alors que les Merengues restaient deuxièmes, mais avec deux points de retard sur l'Atlético.