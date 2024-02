Kylian Mbappé réclame une recrue au Real Madrid

Kylian Mbappé est sur tous les fronts. Côté terrain, le Français de 25 ans continue de faire le job, même si la gestion de Luis Enrique le concernant a fait couler de l’encre. Le coach espagnol, qui n’aurait pas apprécié le timing de l’annonce de son départ, l’a sorti en cours de match face à Rennes. Un choix purement sportif selon l’Asturien. Mais certains estiment que cela est lié à son futur départ. Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur de Bondy continue son bonhomme de chemin, lui qui a marqué un superbe but à l’entraînement hier. Il a donc bien digéré son dîner de la veille à l’Élysée en compagnie du président de la République Emmanuel Macron, de l’Émir du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi.

Dans le même temps, sa mère et agent, Fayza Lamari, s’est rendue à Madrid afin d’avancer concernant les recherches de la future maison de son fils. De quoi confirmer un peu plus son arrivée prochaine au sein de la Casa Blanca. Une information dévoilée par nos soins le 7 janvier dernier. Mais le capitaine des Bleus ne compte pas venir seul dans la capitale espagnole. Mardi, El Chiringuito a révélé que Mbappé a demandé aux Madrilènes de recruter son frère Ethan, 17 ans. Comme son aîné, le jeune milieu est en fin de contrat au PSG cet été. Alors qu’il avait assuré qu’il resterait à Paris, le joueur né en 2006 serait prêt à suivre son frère au Real Madrid, qui a accepté la requête de KM7.

Mais ce n’est pas la seule faveur que l’attaquant tricolore a demandée à Florentino Pérez et ses équipes. Ce jeudi, El Chiringuito fait une nouvelle révélation. En effet, la célèbre émission espagnole affirme que Mbappé a proposé aux Madrilènes de faire un effort afin de recruter un autre joueur. Il s’agit d’Achraf Hakimi. Très ami avec le Marocain, KM7 souhaite continuer à jouer avec lui en club. Il a donc formulé cette demande aux dirigeants du Real Madrid. Ces derniers connaissent très bien le Lion de l’Atlas, puisqu’il a défendu les couleurs du club par le passé avant de rejoindre le Borussia Dortmund, l’Inter Milan et le PSG. C’est un joueur qu’ils continuent d’ailleurs de suivre comme l’a expliqué AS la semaine passée.

En effet, la Casa Blanca veut préparer l’avenir puisque les contrats de Lucas Vazquez et Dani Carvajal s’achèvent respectivement en juin 2024 et juin 2025. Mais plusieurs problèmes se posent concernant le dossier Hakimi. Le premier est que le latéral droit a dans l’idée d’aller au bout de son contrat au Paris Saint-Germain. Celui-ci prend fin en juin 2026, soit dans environ 2 ans. On imagine mal le Real Madrid, qui ne veut pas donner de l’argent au PSG, mettre une très grosse somme pour enrôler Achraf. Le deuxième problème se nomme Manchester City. D’après AS, les Mancuniens apprécient beaucoup le Marocain. Le souhait de Kylian Mbappé paraît donc compliqué à réaliser pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu.