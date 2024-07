OM : Pablo Longoria explique le retour de Fabrizio Ravanelli

Fabrizio Ravanelli est de retour à Marseille. Cet après-midi, l’OM a officialisé le grand retour de l’attaquant italien sur la Canebière. Ravanelli revient 25 ans plus tard dans un rôle de conseiller institutionnel et sportif. Un come-back que le président Pablo Longoria a justifié.

« Je suis ravi que Fabrizio nous rejoigne et puisse nous apporter son vécu et son expertise aussi bien sur le plan institutionnel que sportif. Son retour à l’OM s’inscrit dans le cadre du renforcement institutionnel et structurel du club, que nous avons entrepris, en nous appuyant notamment sur les valeurs qui ont contribué à forger l’histoire et la renommée de l’Olympique de Marseille », a expliqué l’Espagnol sur le communiqué.