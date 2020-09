L'Atlético de Madrid évoque des discussions avec le PSG pour Arias

Alessandro Florenzi est arrivé au PSG il y a maintenant un peu plus d'une semaine. L'Italien vient renforcer le poste de latéral droit, déserté par le départ de Thomas Meunier, qui n'avait pas été prolongé. Leonardo cherche maintenant un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant comme Tuchel l'a expliqué en conférence de presse samedi dernier. Pourtant un candidat au poste d'arrière droit a fait son apparition dans le magazine Kicker.

Alors que le média allemand demandait au directeur sportif de l'Atlético de Madrid si le Bayer Leverkusen était un candidat pour recruter Santiago Arias (28 ans), Andrea Berta a répondu par la négative. « Nous parlons avec la Roma, Everton et le PSG mais pas Leverkusen. » Une information plutôt curieuse puisque dans le même temps, Kicker est certain de discussions entre le club allemand et les Colchoneros pour un transfert du Colombien entre 10 et 12 M€, tandis que le PSG a déjà recruté à ce poste-là. Il s'agit sans doute d'un coup de bluff du dirigeant de l'Atlético.