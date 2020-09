PSG : Thomas Tuchel liste tous ses besoins pour la fin du mercato

La suite après cette publicité

Cela fait un moment qu'il se plaint et ce n'est pas terminé. En conférence de presse avant le déplacement à Nice ce dimanche (match à suivre en live commenté sur notre site), Thomas Tuchel a encore fait le point sur son effectif à trois semaines de la fin du mercato (le 5 octobre). Le coach allemand, confronté à de nombreuses absences en ce moment en raison des suspensions et des blessures, a énuméré les besoins de son équipe. Il souhaite encore un attaquant, un milieu de terrain et un défenseur.

«Accélérer, oui c’est toujours le défi et l’objectif d’avoir un groupe prêt pour commencer à travailler dès le début du championnat. On essaye tout ce qui est possible. Les priorités sont claires. On a besoin d’un attaquant, d’un défenseur central et d’un milieu de terrain, c’est clair. On doit remplacer des joueurs que l’on a perdus. L’effectif est plus petit et c’est le risque d’être dans un cercle de blessures et de fatigues mais c‘est aussi le défi et le job de trouver des solutions», accepte, fataliste, l'ancien du BvB.

Pas besoin de recruter un latéral gauche

Pour l'instant, seul Alessandro Florenzi est arrivé dans la capitale sous forme de prêt avec option d'achat en provenance de la Roma. Il vient remplacer Thomas Meunier parti en fin de contrat. Le Belge a pris la même décision que Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et Tanguy Kouassi. Eux aussi n'ont pas souhaité prolonger malgré des propositions du PSG. Pour ne rien arranger, le finaliste de la Ligue des Champions a en plus perdu Juan Bernat pour une très grosse partie de la saison.

Pour autant, les dirigeants parisiens ne pensent pas recruter à ce poste, estimant que les solutions sont déjà suffisantes. «La blessure de Juan, c'est très important pour nous car il a beaucoup d’expérience. Il a fait des grandes performances dans les grands matches et en Ligue 1. On a aussi Layvin (Kurzawa) à ce poste, Bakker et Diallo donc ce n'est pas prioritaire de recruter à ce poste-là », envoie Thomas Tuchel. Le PSG a déjà d'autres chantiers à terminer et le temps va commencer à manquer.