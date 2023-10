Man City : deux cadors européens à la lutte pour Kalvin Philipps

Révélé sous les couleurs de Leeds, Kalvin Philipps connaît une période beaucoup plus délicate depuis son arrivée à Manchester City. Pas épargné par les pépins physiques, le milieu de terrain anglais n’a jamais réussi à s’imposer dans l’effectif de Pep Guardiola (26 apparitions toutes compétitions confondues depuis l’été 2022) malgré son statut en équipe nationale. En situation d’échec chez les Citizens, le joueur de 27 ans conserve néanmoins une sacrée cote sur le marché des transferts.

Comme nous l’évoquions ces derniers temps, Kalvin Philipps demeure dans le viseur du Bayern Munich. Désireux de mettre fin à son cauchemar en Angleterre, le champion d’Allemagne compte profiter de son maigre temps de jeu avec les Skyblues pour négocier son prix à la baisse. Toutefois, le club allemand n’est pas le seul intéressé dans le dossier car The Sun nous apprend que Newcastle a également pointé le bout de son nez dans le dossier. En effet, le club du Tyne and Wear envisage l’international anglais (29 sélections, 1 but) comme plan B dans le cas où il devrait se passer à l’avenir des services de Sandro Tonali, épinglé par la justice italienne pour avoir effectué des paris sportifs illicites et sous le coup d’une lourde suspension de la part de la Fédération italienne de football.