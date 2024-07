L’OM poursuit son partenariat avec Jul

Figure de la ville de Marseille et supporter de l’Olympique de Marseille, le rappeur Julien Mari plus connu comme Jul et souvent lié au club phocéen. Collaborant avec le club depuis 2023 via son label D’Or et de Platine, Jul a poursuivi sa collaboration avec l’Olympique de Marseille d’une année supplémentaire. Le logo du label s’affichera pour la troisième saison consécutive sur le maillot olympien.

«L’Olympique de Marseille et D’Or et de Platine sont fiers d’annoncer la poursuite de leur aventure commune. Un partenariat qui continue de faire sens entre deux porte-drapeaux de la cité phocéenne et deux communautés de fans engagés», peut-on lire dans un communiqué.