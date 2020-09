Allan justifie le choix Everton

Ce samedi, Everton a officialisé l'arrivée d'Allan (29 ans) en provenance du Napoli. Le milieu brésilien a paraphé un bail de trois ans plus une en option avec les Toffees. Le principal protagoniste retrouve en Angleterre son ancien entraîneur à Naples Carlo Ancelotti. L'international auriverde a avoué que le technicien italien avait grandement contribué à sa venue en Premier League.

« Everton est un club qui possède une riche histoire en Premier League, avec une réelle ambition, et il y a le professeur Ancelotti ici... Il a fait tout son possible pour me faire venir ici, » a ainsi commenté Allan sur le site officiel du club. Everton devrait annoncer dans les prochaines heures les arrivées de James Rodriguez et Abdoulaye Doucouré.