EdF : Kingsley Coman justifie la défaite des Bleus

Plutôt à son aise malgré la défaite de l’équipe de France face à l’Allemagne, mardi soir au Signal Iduna Park, Kingsley Coman s’est présenté en zone mixte après la rencontre. Crédité d’un 6,5 par la rédaction FM, l’ailier du Bayern Munich en a ainsi profité pour tenter d’expliquer le premier revers des Bleus en 2023. «L’entame de match ne nous a pas aidé, on n’a pas fait une bonne entame, ça nous a fait mal, il y avait beaucoup de temps pour revenir, on ne l’a pas fait», a tout d’abord assuré l’international français avant de détailler.

«C’est une très bonne équipe en face, ils n’ont pas de bons résultats en ce moment, à tout moment parfois il y a des décalages, ça arrive. Je le répète le début de match ne nous aide pas, pour la confiance c’est pas le mieux. On a perdu quelques duels, le fait que ce soit un match amical aussi, eux avaient vraiment besoin d’une victoire pour l’équipe et nous on est dans une situation où tout va bien alors peut être qu’en début de match, il y avait cet impact qui nous a pas aidé mais comme j’ai dit, c’est le football, on va se remettre en question et prochaine fois c’est match officiel et on va commencer de la meilleure des manières». Rendez-vous le 13 octobre prochain à Amsterdam où les hommes de Didier Deschamps défieront les Pays-Bas…