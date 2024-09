FC Barcelone : ce qu’a dit Wojciech Szczęsny à Robert Lewandowski

Cela ne fait maintenant plus trop de doute, Wojciech Szczęsny va signer au FC Barcelone en début de semaine prochaine, si sa visite médicale s’avère concluante. Il sera mis en concurrence avec Iñaki Pena, actuel doublure de Marc-André ter Stegen, lequel s’est blessé jusqu’à la fin de la saison. Avant de signer, le Polonais a pris des informations, notamment auprès d’un certain Robert Lewandowski. Très amis en sélection, les deux hommes ont échangé sur le club et notamment sur la possible venue du portier.

L’émission Qué t’hi juges de la SER Catalunya croit connaître le contenu de l’échange. Szczesny aurait notamment prévenu l’attaquant qu’il ne signerait qu’à une seule condition, être titulaire. «Si c’est pour être remplaçant, je ne viens pas.» Des paroles qui ont le mérite d’être claires même si celui qui a annoncé sa retraite il y a un mois devra gagner sa place par ses prestations aux entraînements, puis en match. Pena a disputé sa première rencontre en intégralité hier lors du succès sur Getafe (1-0).