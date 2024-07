Côme et Cesc Fabregas prêts à faire une nouvelle folie sur le mercato

Décidément, Côme a un appétit d’ogre cet été. Deuxième de Serie B à l’issue d’un exercice 2023-2024 flamboyant, l’écurie italienne a acquis sa promotion dans l’élite du football transalpin après 21 ans d’absence. Une juste récompense pour Osian Roberts et son adjoint Cesc Fabregas au regard de leur travail accompli tout au long de la saison. Mais désormais, le club lombard nourrit de grosses ambitions pour l’année à venir. Avec l’ex-milieu de terrain espagnol à la baguette, fraîchement diplômé et officialisé sur le banc des Lariani, le dernier 2e de Serie B s’est immédiatement mis dans le bain en lançant les grandes manœuvres sur le marché des transferts.

Dès lors, l’opération séduction menée à vitesse grand V par le promu a débuté avec l’arrivée d’Andrea Belotti. En difficulté du côté de l’AS Rome, le joueur de 30 ans privilégiait un challenge en Europe et souhaitait se relancer en Lombardie, sa terre natale. Par la suite, Côme a bouclé le recrutement d’un gardien expérimenté en la personne de Pepe Reina, transfuge de Villarreal, avant de s’attacher les services d’Alberto Moreno, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le Sous-marin jaune. Surtout, la formation italienne est parvenue dernièrement à enrôler Raphaël Varane.

Le promu italien vise Memphis Depay

Après de longues semaines de négociations, le défenseur central de 31 ans a opté pour un rebond à Côme et le projet ambitieux de ses solides propriétaires après trois saisons passées à Manchester United. «Je suis très heureux et enthousiaste à propos de ce nouveau projet, j’ai hâte de commencer et de retrouver l’équipe et mes coéquipiers», indiquait à ce titre l’ancien joueur du Real Madrid dans le communiqué du club. Une excellente pioche pour Côme qui récupère un défenseur expérimenté à moindre coût. Loin d’être rassasié sur ce mercato estival, le promu en Serie A souhaite poursuivre ses emplettes et frapper un nouveau gros coup et cible désormais Memphis Depay.

Comme le relaye Mundo Deportivo ce mercredi, l’attaquant néerlandais, qui a disputé l’Euro 2024 avec les Pays-Bas il y a quelques semaines, est pisté par Côme. En s’appuyant sur les informations circulant en Italie, le média espagnol précise que la formation transalpine envisagerait à court terme de faire une proposition de contrat au joueur de 30 ans, auteur de 9 buts et 2 passes décisives en 31 matchs la saison dernière avec l’Atlético de Madrid qui a toutefois décidé de ne pas prolonger son bail. Néanmoins, la tâche s’annonce difficile pour le club lombard, qui va devoir faire face aux demandes exorbitantes de l’ancien Lyonnais d’un point de vue salarial et à une sérieuse concurrence, dans la mesure où il a récemment été annoncé dans le viseur de l’Inter Milan.