Real Madrid : les arguments qui ont convaincu Jude Bellingham

Sauf véritable coup de théâtre, Jude Bellingham sera bel et bien un joueur du Real Madrid la saison prochaine, et ce malgré les ponts d’or de Manchester City pour tenter de l’appâter. Ce jeudi, le Daily Mail révèle l’argumentation qui a été articulée par le Real Madrid pour convaincre l’Anglais.

La suite après cette publicité

Le tabloïd indique que Juni Calafat, responsable du recrutement madrilène, aurait ainsi manifesté à Bellingham son souhait d’en faire l’héritier de Luka Modrić. Aujourd’hui âgé de 37 ans, le Croate est bien plus proche du crépuscule que de l’aube de sa carrière, et n’a d’ailleurs toujours pas prolongé avec le club madrilène. La publication précise par ailleurs que Bellingham se serait vu proposer le numéro 10 de Modrić à son départ, mais également son salaire évalué à 18 millions d’euros brut par saison. Enfin, Calafat aurait insisté sur la perspective d’un trio formé avec Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga dans les années à venir, et de voir le Real Madrid asseoir sa domination sur la scène continentale pendant plusieurs années.

À lire

Man City : Pep Guardiola est triste pour Jude Bellingham