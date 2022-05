Ligue 1 : l'AS Monaco enchaîne à Lille et met la pression sur l'OM

Ce vendredi soir, Monaco avait l'occasion de tout gagner. Sur une excellente dynamique de sept succès consécutifs depuis sa belle victoire contre le PSG (3-0), les Monégasques avaient l'occasion de frapper un gros coup en cas de succès à Lille. Profitant d'une équipe de Lille en difficulté et sifflée dès l'entame du match par son public, l'ASM démarrait pourtant timidement son match, sans grande prudence, à l'instar de cette frappe de David, non cadrée (7e) et d'un festival de Gudmundsson, qui n'a finalement abouti à rien (9e).

Bousculé ensuite dans le premier quart d'heure, Monaco échappait encore à l'ouverture du score grâce à Nübel, vigilant devant Weah (12e). Il aura fallu attendre que la pression des Dogues baissent au fil de la première période pour voir les joueurs du Rocher se réveiller avec Volland, imprécis de la tête (26e). Et c'est finalement quelques instants avant la mi-temps que l'ASM réussissait à ouvrir le score. Ben Yedder pouvait transmettre à Tchouaméni devant la surface, qui réalisait un bel enchaînement avant de terminer d'une frappe sèche (1-0, 42e).

Tchouaméni en mode patron

Les hommes de Clement avaient donc fait le plus dur avant la pause et devaient maintenant assurer face à des Lillois désireux de reconquérir leur public. Et après une première alerte de Bamba (52e), Gomes tentait une percée individuelle et pulvérisait Nübel d'une belle frappe enroulée pour égaliser (1-1, 69e). De quoi clairement refroidir les Asémites. Mais Monaco posséde un joueur capable de faire la différence : Tchouaméni. Déjà buteur en première période, l'international français armait, à 30 mètres, une frappe puissante pour permettre aux siens de reprendre l'avantage, avec l'aide du poteau (2-1, 75e).

Un but somptueux qui clouera le LOSC, incapable de revenir au score après cela, malgré une belle tentative de Weah tout près de la barre (77e). Les Monégasques enchaînent ainsi un huitième succès consécutif, décisif dans la course à la C1 puisqu'ils remontent provisoirement à la deuxième place - avant de recevoir Brest - et mettent une pression sur tous les prétendants au podium, à deux journées de la fin. Lille, 10e, sombre encore avant d'aller à Nice.