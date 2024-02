Vanderson prolonge avec l’AS Monaco jusqu’en 2028

Contrairement à son voisin marseillais, l’AS Monaco s’est montré plus discret sur le mercato hivernal. En dépit de l’arrivée de Thilo Kehrer sous la forme d’un prêt avec option d’achat et de la vente de Gelson Martin à l’Olympiakos, le club de la Principauté s’est contenté de prêter ses jeunes joueurs, en quête de temps de jeu, à l’étranger. En parallèle, l’actuel 4e de Ligue 1 a souhaité miser sur la stabilité et c’est donc logiquement qu’il a annoncé la prolongation du contrat de Vanderson, ce vendredi.

Arrivé à l’hiver 2022 en provenance du Brésil, le latéral de 22 ans, courtisé par le Barça, a paraphé un nouveau contrat le liant à Monaco jusqu’en juin 2028, lui qui compte 76 apparitions pour 5 buts et 9 passes décisives sous les couleurs monégasques. Une bonne nouvelle pour les supporters asémistes en marge de la réception du Havre au stade Louis II, ce dimanche (20e journée de Ligue 1).