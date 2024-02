OM : Jérôme Rothen en remet une couche sur Jean-Louis Gasset

Le choix Jean-Louis Gasset n’est pas du tout du goût de Jérome Rothen. Déjà critique hier à l’égard du nouvel entraîneur de l’OM, principalement en raison de son âge (70 ans), le consultant de RMC Sport en a remis une couche ce mercredi dans son émission Rothen s’enflamme. En mettant l’ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG sur le banc, la direction marseillaise fait une croix sur la fin de saison, selon l’ancien milieu de terrain. «Quand je parle de son âge, 70 ans, ce sont les statistiques qui le disent, c’est rare. Ça va être le 3e en Ligue 1. A travers ce choix, l’OM acte que la saison est morte», démarre-t-il pour se justifier de ses saillies de la veille. Il ne comprend pas non plus que le poste n’ait pas été attribué à Jean-Pierre Papin, entraîneur de l’équipe réserve depuis décembre.

«Papin, on ne sait pas pourquoi, il n’est pas au niveau et vous avez plus de certitudes avec quelqu’un de 70 ans. Je ne dis pas qu’il (Gasset, ndlr) est cramé mais un peu fatigué. En plus il ne vient pas pour être entraîneur, mais préparateur mental, ironise Rothen avant de conclure. Il faudra lui dire que ce n’est pas Ghislain Printant qui va faire une mise en place. Quand Gasset est numéro un, il connaît des échecs. Il a un ratio négatif. Il n’a pas eu la réussite plus jeune, vous allez me dire qu’il va l’avoir à 70 ans ? Après une claque à la Coupe d’Afrique ? Vous allez me dire qu’il a la fraîcheur mentale pour permettre à l’OM de rivaliser avec les meilleures équipes ? » La rencontre entre les Phocéens et le Shakhtar ce jeudi donnera un premier aperçu.