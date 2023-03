AC Milan : Zlatan Ibrahimovic de retour contre l’Udinese ?

Fraîchement appelé avec la sélection suédoise pour la prochaine trêve internationale, Zlatan Ibrahimovic (41 ans) pourrait faire son retour sur les terrains de Serie A avant la fin du mois de mars. Selon les dernières informations de Sky Italia, l’attaquant suédois pourrait même débuter dans la peau d’un titulaire face à l’Udinese, samedi soir.

Pour rappel, les Milanais, qui devront se passer d’Olivier Giroud pour ce match, pointent actuellement à la quatrième place du championnat après un match nul concédé contre la Salernitana (1-1). Pour retrouver le chemin de la victoire et rester dans la course à la prochaine Ligue des Champions, les hommes de Stefano Piolo devraient donc pouvoir compter sur le géant suédois, plus d’un an après sa dernière titularisation face à la Juve (23 janvier 2022).

