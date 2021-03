Ligue 1 : Lille et l'AS Monaco se neutralisent

Choc au sommet en Ligue 1 pour le compte de la 29e journée. Le quatrième l'AS Monaco recevait le LOSC actuel leader du championnat. Situé à sept points de Lille, Monaco voulait conserver ses espoirs de titre et avait à cœur de faire un résultat. Les Dogues pouvaient prendre provisoirement cinq points d'avance sur le PSG et Lyon en cas de succès. Le club du Rocher optait pour un 3-5-2 avec Benjamin Lecomte comme dernier rempart derrière Axel Disasi, Guillermo Maripan et Benoît Badiashile. Ruben Aguilar et Caio Henrique occupaient les rôles de pistons alors que Youssouf Fofana et Aurélien Tchouaméni prenaient place dans l'entrejeu. Préféré à Sofiane Diop, Aleksandr Golovin soutenait Kevin Volland et Wissam Ben Yedder. De son côté, Lille s'articulait dans son traditionnel 4-4-2 avec Mike Maignan dans les cages. Il pouvait compter en défense sur Zeki Çelik, José Fonte, Sven Botman et Reinildo. Renato Sanches et Benjamin André constituaient le double pivot tandis que Timothy Weah, Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné et Jonathan David se retrouvaient dans le secteur offensif.

Et très vite c'est Monaco qui prenait le jeu à son compte avec une forte possession en sa faveur. L'équipe de Niko Kovac pressait haut et s'établissait dans le camp lillois avec des incursions de Wissam Ben Yedder (1re) et Aurélien Tchouaméni (2e) qui donnaient des sueurs froides à la défense nordiste. Mais l'orage passé c'est bien Lille qui se procurait les premières opportunités. Après une belle incursion de Jonathan Bamba (9e), c'est Timothy Weah qui se distinguait avec une lourde frappe sur la gauche devant la surface. Sa tentative était repoussée par Benjamin Lecomte et Jonathan Bamba qui était à la retombée n'en profitait pas (13e). Lille répondait de plus en plus à Monaco, mais les Asémistes conservaient une belle maîtrise. Aleksandr Golovin se fendait d'un bon mouvement, mais sa passe pour Wissam Ben Yedder ne donnait rien (19e). Ce n'était que partie remise puisque le Russe trouvait ensuite devant la surface Kevin Volland. Ce dernier déclenchait une frappe que Mike Maignan repoussait et Wissam Ben Yedder surgissait pour marquer. Un but toutefois refusé pour une position de hors-jeu (20e).

Monaco a poussé en vain

Galvanisé par ce but refusé, Monaco multipliait alors les tentatives avec Kevin Volland (26e) et Caio Henrique (29e) qui mettaient Mike Maignan à contribution. Actif côté Lillois, Timothy Weah se fendait lui d'une frappe puissante dans l'axe que Benjamin Lecomte captait en deux temps (30e). Le match était bien rythmé et les occasions se multipliaient. Juste avant la pause, Aleksandr Golovin enroulait sur la gauche un excellent coup franc vers le second poteau. À la réception, Wissam Ben Yedder ne parvenait pas à redresser sa reprise (45e +1). Dos à dos à la pause, Monaco et Lille affichaient de beaux visages, mais cela se compliquait en seconde période avec un premier quart d'heure très haché et qui ne donnait absolument rien du tout.

Situé sur la droite, Aleksandr Golovin enroulait un très bon centre vers le second poteau et Jonathan Ikoné manquait de dévier dans ses propres filets (64e). Face à une seconde période très fermée, les deux coachs décidaient de faire des changements avec les entrées de Xeka et Luiz Araujo pour Lille ainsi que Sofiane Diop pour Monaco (69e). Les Asémistes continuaient à développer leur jeu, mais manquaient cruellement de tranchant dans le dernier tiers adverse. Sur un corner botté par Ruben Aguilar, Mike Maignan se mettait en difficulté, mais Sofiane Diop n'en profitait pas (74e). Sentant le vent tourner à son avantage, Niko Kovac faisait rentrer Djibril Sidibé, Cesc Fabregas et Stevan Jovetic pour apporter de la folie (76e) quand Jonathan Ikoné laissait sa place à Burak Yilmaz (78e). Dans les derniers instants, Stevan Jovetic s'illustrait d'un sublime enchaînement qui ne donnait rien. Ce match s'achève finalement sur un match nul 0-0 qui ne contente personne. Lille reste leader, mais peut être dépassé par le PSG en cas de victoire francilienne ce soir contre Nantes. Monaco reste de son côté à sept points du leader.

Le classement de la Ligue 1