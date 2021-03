PL : Arsenal perd encore des points...

Match de milieu de tableau entre Burnley et Arsenal. Les Gunners ont l'objectif de se rapprocher au maximum du haut de tableau en cette fin de saison, et cela démarrait bien à Burnley avec un but d'Aubameyang dès la 6e minute de jeu. Décalé sur la gauche de la surface par Willian, il se débarrassait de son défenseur et trompait Nick Pope avec une frappe côté fermé.

La suite après cette publicité

Mais rien n'est facile pour Arsenal cette saison, trop souvent condamné par des erreurs individuelles. Celle du jour a été signée Granit Xhaka. Sur une relance pleine axe de Bernd Leno, l'international suisse prenait le temps de contrôler avant de chercher David Luiz sur le côté de la surface, mais sa passe mal dosée était contrée par Wood, directement dans les buts. Arsenal a poussé en seconde période, avec les entrées de Pépé et Lacazette mais rien n'y a fait, malgré une dernière occasion énorme dans le temps additionnel. Arsenal reste 10e de Premier League, Burnley 15e.