Real : accusé d'être une taupe, Isco se défend

En fin de contrat en juin 2022, Isco (29 ans) vit des derniers mois compliqués au Real Madrid. Le milieu offensif espagnol n'entre plus dans les plans de Carlo Ancelotti et se retrouve même accusé par certains socios madrilènes d'être la taupe qui dévoile les compositions d'équipes merengues à la presse.

L'international espagnol (38 sélections, 12 réalisations) n'a pas manqué de répondre sur son compte Twitter, avec un post clair et net. «Non, ce n'est pas Isco, puisque je ne suis pas convoqué et que je n'ai pas assisté à la causerie du coach, envoyez votre rage ailleurs ! Bande de tristes», a-t-il gazouillé. Mise au point.

Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica, a mandar hate a otro lado! TRISTES😂