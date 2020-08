Arsenal : Emiliano Martinez menace de partir

Une mauvaise nouvelle réserve parfois une bonne surprise. Victime d'une entorse aux ligaments lors de la 30ème journée de Premier League face à Brighton (un match perdu 2-1 par les Gunners), Bernd Leno (28 ans) laissait, pensait-on, Arsenal bien orphelin. Incontournable depuis son arrivée dans le nord de Londres, le portier allemand allait manquer la fin de saison des siens. Emiliano Martínez prenait alors son poste de numéro un, avec un CV bien moindre. Présent au club depuis 2010, l’Argentin avait d'abord évolué avec la réserve, avant d'enchaîner des prêts infructueux à Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton, Getafe et finalement Reading. Le tout pour 14 petites apparitions avec la tunique d'Arsenal avant cette saison.

Sauf que le gardien de 27 ans n'a pas juré, loin de là. Dans la peau du titulaire, Martínez a même impressionné, notamment lors de la finale de Cup face à Chelsea (remportée 2-1). L’intéressé compte donc, bien logiquement, poursuivre sur sa lancée, malgré le retour prochain de Leno. «Mon objectif est de consolider ma place à Arsenal et d'être le numéro un en équipe d'Argentine», a-t-il déclaré au micro de Radio Continental. Et de poursuivre : «je ne m'arrêterais pas tant que j'aurais atteint ça (le poste de numéro 1 en sélection, ndlr), et si je ne joue pas avec Arsenal, je devrais partir. » Des déclarations qui sonnent comme un léger ultimatum pour Mikel Arteta.