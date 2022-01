L'OL dément pour Bruno Guimarães

Alors que le transfert de Bruno Guimarães (24 ans) à Newcastle pour 40 M€ est annoncé comme imminent en Angleterre et au Brésil, l'Olympique Lyonnais, qui cherche déjà un remplaçant au Brésilien selon nos informations, vient de se fendre d'un communiqué officiel pour réagir et donner sa version des faits.

«L’Olympique Lyonnais dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias faisant état d’un accord entre Newcastle et l’OL pour le transfert du milieu de terrain international brésilien Bruno Guimarães. Dans cette période de mercato où la moindre rumeur est souvent présentée comme une réalité, l’Olympique Lyonnais rappelle que seules les informations diffusées officiellement par le club sont à prendre en considération», peut-on lire. Pour rappel, l'OL est coté en Bourse et ce genre d'informations est forcément considéré comme sensible.