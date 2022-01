L'OL cherche déjà un remplaçant à Bruno Guimarães !

Ce n'était clairement pas un départ attendu pour le mercato hivernal, et pourtant, c'est bien vers cela que se dirige Bruno Guimarães. Hier, L'Equipe révélait l'existence d'une offre de 40 M€ formulée par Newcastle pour le milieu de terrain brésilien de l'Olympique Lyonnais. Dans la soirée, Globoesporte assurait que la proposition avait été acceptée par le club rhodanien.

Restait à connaître le sentiment du joueur de 24 ans, qui ne pensait pas changer d'air en cours de saison. Or, selon The Athletic, une visite médicale a été programmée par Newcastle dans les prochaines heures. Visite médicale qui aura lieu au Brésil puisque Bruno Guimarães a rejoint sa sélection pour faire face à l'Equateur et au Paraguay.

L'OL s'est résigné

De plus, selon nos informations, l'Olympique Lyonnais a commencé à chercher un remplaçant à son Brésilien, qui était un titulaire indiscutable aux yeux de Peter Bosz. Plus que jamais, un départ est à l'ordre du jour... Un départ qui s'expliquera forcément par les données économiques au regard de l'offre formulée par Newcastle.

Cela ne ravira pas les supporters rhodaniens, qui ont déjà vu Sardar Azmoun, cible prioritaire, leur filer sous le nez, et qui attendent des renforts significatifs pour redresser la barre au classement de Ligue 1. Avec une telle rentrée d'argent, l'OL pourra peut-être s'activer sur un beau dossier d'ici lundi prochain...