OL : Newcastle envoie 40 M€ sur Bruno Guimarães

Le mercato s'emballe. Et Newcastle, un de ses principaux acteurs cet hiver, passe la vitesse supérieure. Après avoir accueilli Chris Wood et Kieran Trippier, les Magpies, actuels 18es de Premier League, entendent accélérer dans la dernière ligne droite. Et ils ont un œil tout particulier sur la Ligue 1.

La suite après cette publicité

Selon les informations de L'Équipe, les pensionnaires de St James' Park ont ainsi formulé une proposition à hauteur de 40 M€ pour le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Bruno Guimarães (24 ans), titulaire indiscutable de Peter Bosz depuis le début de l'exercice (20 apparitions en L1, 1 but).

Un salaire multiplié par 4 !

Cette proposition prévoit également un salaire très alléchant pour l'international brésilien (3 capes), vainqueur des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, de l'ordre de quatre fois ce qu'il perçoit chez les Gones, soit environ 800 000€. Son entourage et lui réfléchissent forcément alors que le Carioca, également dans le viseur d'Arsenal, de la Juventus et du Paris SG, avouait ses doutes sur son avenir il y a quelques semaines.

L'OL n'a pas encore pris publiquement position face à ce chèque qui répond au tarif qu'il avait fixé pour l'ancien de l'Athlético Paranaense, arrivé pour 20 M€ en 2019 de la main de Juninho, l'ancien directeur sportif. On devrait rapidement en savoir plus. Alors qu'ils cherchaient un renfort offensif (Sardar Azmoun a finalement opté pour le Bayer Leverkusen), les pensionnaires du Groupama Stadium vont peut-être perdre l'un de leurs éléments clés cet hiver...