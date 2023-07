Mercato PSG : le Real Madrid veut récupérer Kylian et Ethan Mbappé

La suite après cette publicité

Le Real Madrid se frotte les mains. Il y a un an, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu étaient terriblement déçus après avoir été éconduits par Kylian Mbappé, qui avait préféré prolonger au Paris Saint-Germain malgré son rêve de signer dans la capitale espagnole. Cet été, les Merengues se sont installés confortablement dans leur siège pour suivre le feuilleton KM7. Il y a un mois, le 12 juin, le Français a envoyé une lettre dans laquelle il a signalé aux Parisiens qu’il ne prolongerait pas son bail qui prend fin en juin 2024.

Un coup de massue pour les champions de France qui ont été très clairs. Si le capitaine des Bleus ne prolonge pas son contrat, il sera vendu cet été afin de récupérer des liquidités. Et le PSG est même prêt à le céder au Real Madrid, bien que les relations entre les deux clubs soient glaciales. Le timing est presque parfait pour les Merengues, qui cherchent un attaquant suite au départ de Karim Benzema. Pourtant, Relevo a révélé en début de semaine que Carlo Ancelotti pourrait aussi se passer d’un n°9 et opter pour un 4-4-2 avec un duo Rodrygo-Vinicius Jr devant.

À lire

Le Real Madrid hallucine avec Arda Güler, Erik ten Hag réclame des recrues à Manchester United

Le Real Madrid suit Kylian et…Ethan Mbappé

D’autres médias parlent, eux, d’une opération d’envergure de la part du club de Florentino Pérez. Un montant de 200 millions d’euros a été avancé. Certains ont indiqué que le PSG voudrait récupérer un ou plusieurs joueurs dans l’opération (Vincius Jr, Rodrygo ou encore Thibaut Courtois). Ce jeudi, Marca nous livre une nouvelle version. La publication espagnole, réputée pour son sérieux, explique que le Real Madrid ne se presse pas et attend de voir comment les relations entre KM7 et le PSG vont évoluer. Spectateurs, les Madrilènes n’envisagent pas de passer à l’offensive avant la mi-août. Mais pas que pour Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

En effet, Defensa Central révèle que le Real Madrid envisage de faire coup double et pourrait s’offrir les deux frères Mbappé. Pour le média ibérique, les Merengues suivent aussi Ethan Mbappé (16 ans). Comme son aîné, son contrat dans la capitale s’achèvera en juin 2024. Sa mère et agent Fayza Lamari va devoir s’asseoir pour discuter de son cas avec le PSG et Nasser Al-Khelaïfi, avec lequel les relations sont fraîches. Son avenir sera lié à celui de son frère assure DC, qui précise qu’Ethan Mbappé va être mis sur le marché. Le Real Madrid ne serait pas contre le récupérer pour renforcer le Castilla de Raul. Ce n’est donc pas un, mais deux Mbappé que le Real Madrid pourrait récupérer.