Le Real Madrid joue la montre pour Kylian Mbappé

Le feuilleton Kylian Mbappé affole la planète football depuis un mois. Le Bondynois, qui devrait reprendre l’entraînement la semaine prochaine dans la capitale, campe sur ses positions et refuse pour le moment de prolonger son contrat. La porte est donc ouverte du côté du PSG, qui préfère récupérer de l’argent cet été plutôt que de la laisser partir libre. Spectateur de cette guerre entre le club français et KM7, le Real Madrid suit cela avec intérêt. On le sait, les Merengues, surtout Florentino Pérez, rêvent de recruter Kylian Mbappé.

Mais Marca explique ce jeudi que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu n’ont pas l’intention de passer à l’offensive. Du moins, pas avant le mois d’août (mi-août, ndlr). L’idée est d’attendre de voir comment évolue le dossier Mbappé à Paris. Plus le mercato va avancer, plus ils auront de chances de le récupérer à un prix intéressant. De plus, le média ibérique ajoute que le Real Madrid a établi un plan de bataille sans KM7 cette saison et que Carlo Ancelotti est satisfait de l’effectif qu’il a à sa disposition, même si un n°9 ne serait pas de trop. Madrid joue donc la montre pendant que le temps joue contre Paris, en position de faiblesse.

