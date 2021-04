PSG : Danilo Pereira se confie sur le poste de défenseur central

Prêté par le FC Porto au Paris Saint-Germain avec option d'achat, Danilo Pereira (29 ans) a vécu des débuts particuliers avec le club de la capitale. La raison ? Son utilisation en défense centrale par Thomas Tuchel, qui préférait aligner Marquinhos, défenseur central de formation, au milieu de terrain, la position préférentielle de l'international portugais (45 capes, 2 buts). Après le départ du coach allemand, Mauricio Pochettino n'a pas non plus hésité à faire appel à Danilo Pereira en charnière centrale pour palier l'absence des habituels titulaires au poste. Au cours d'un entretien publié sur le site officiel du PSG ce lundi, le principal intéressé s'est confié sur ce nouveau rôle tout en expliquant l'importance des conseils de son entraîneur argentin.

« Comme je l’ai déjà dit, j’ai été très bien intégré, et petit à petit, j’ai pu prendre mes marques, m’adapter. J'essaie toujours d'aider l'équipe de la meilleure façon possible. Qu’on me demander d’aller en défense ou au milieu de terrain, je jouerai à fond. Je n'ai aucun problème avec ça et ma seule préoccupation est de toujours chercher à aider l'équipe. Un joueur du Paris Saint-Germain doit s'adapter. Changer de poste, c'est aussi une motivation et une forme d'apprentissage pour moi. J’aime jouer au milieu, mais j’apprends aussi à développer d’autres qualités en défense. C'est toujours du positif. Et puis Mauricio Pochettino m’a beaucoup aidé aussi, en m’expliquant ce qu’il attendait de moi en tant que joueur et en tant que personne. J’ai aujourd’hui davantage de confiance pour évoluer en défense », a ainsi lâché Danilo Pereira, qui pourrait une nouvelle fois évoluer aux côtés de Presnel Kimpembe, mercredi face à Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions, si Marquinhos est trop juste pour débuter la rencontre.