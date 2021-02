Hertha : Pal Dardai prévient Mattéo Guendouzi

Le prêt de Mattéo Guendouzi au Hertha Berlin se passe plutôt bien. Après de bons débuts, le milieu de terrain français connaît un passage un brin plus compliqué puisqu'il a démarré deux fois sur le banc en février. Ce week-end, il a même été coupable d'une perte de balle pour offrir le second but à Leipzig (défaite 3-0 au final), ce qui lui a valu les remontrances de son entraîneur.

«Mattéo Guendouzi traverse la puberté du football : il est rebelle. Il doit apprendre comme un animal. À l’entraînement, j’arrête toujours ce genre de duel parce qu’on ne peut pas tomber au sol comme ça. Et après, il devient fou » explique en conférence de presse Pal Dardai. Le club allemand reste néanmoins satisfait du prêt du Gunner et envisage toujours de lui faire poursuivre l'aventure.