AC Milan : les coulisses de la dernière folle soirée du mercato

S’il y a bien un club qui a été sur toutes les bouches lors de ce lundi soir de fermeture de mercato, c’est bien l’AC Milan. Les Rossoneri, auteurs d’une première partie de saison mouvementée avec notamment le licenciement de Paulo Fonseca aujourd’hui remplacé par Sérgio Conceição, voulaient surfer sur le succès en Supercoupe d’Italie pour améliorer un effectif qui avait besoin de sang neuf. La direction milanaise avait coché plusieurs cibles et, fait assez rare pour être souligné, la majorité des plans A a trouvé une issue positive dans les négociations. Résultat de courses : 5 recrues, 5 départs et un effectif qui semble renforcé sur le papier. Le Diavolo milanais a même pu avancer sur des dossiers estivaux, notamment le cas Samuele Ricci, priorité au milieu de terrain pour l’été prochain. De jolis ajustements hivernaux et des négociations déjà avancées pour la fenêtre estivale.

Au lendemain de la fermeture du mercato, une grande conférence de presse a été organisée en présence de Zlatan Ibrahimović, le conseiller principal du propriétaire. Le géant suédois est d’abord revenu sur les 24 dernières heures mouvementées. Au centre de beaucoup de dossiers, l’AC Milan a fait la pluie et le beau temps pour ce jour le plus long : «Une journée très intense, mais toujours sous contrôle. Je dois remercier les avocats et le secrétariat, car ils ont fait un excellent travail, mais nous avons verrouillé tout ce que nous voulions verrouiller. Nous ne sommes pas satisfaits et heureux du classement, nous avons renforcé l’équipe avec 5 joueurs sortis et 5 qui sont entrés, nous avons amélioré rôle après rôle et nous sommes satisfaits, ce sera une équipe qui va changer la situation actuelle. Chaque cas a sa raison. Cela commence par un accord à trois, les deux équipes et le joueur. Pour certaines négociations, nous avons pris plus de temps, d’autres moins. Les communications avec l’entraîneur ont toujours été là».

Au four et au moulin !

Avec le départ d’Alvaro Morata pour Galatasaray, l’AC Milan se devait de trouver un nouvel attaquant de pointe. La direction a jeté son dévolu sur l’international mexicain de Feyenoord, Santiago Gimenez (23 ans), qui a inscrit 16 buts en 19 apparitions avec le club néerlandais. Il a été officialisé lundi après-midi : «Nous avons suivi Gimenez cet été. Nous avons essayé et discuté un peu, à l’époque ce n’était pas possible et nous nous sommes donc tournés vers d’autres objectifs. Ce qui est important, c’est qu’il soit là aujourd’hui. Je vais le laisser parler parce que sinon on dira que je mets trop de pression sur les joueurs, donc je vais le laisser parler. Sa meilleure qualité est dans la surface de réparation, mais il peut beaucoup aider l’équipe. Il est là pour apporter des victoires et des trophées. Nous espérons qu’il laissera sa marque, nous voulons l’aider étape par étape pour le mettre dans les meilleures conditions. Beaucoup de choses dépendront de lui, de son désir et de ses objectifs. Mais il doit juste penser à jouer et à être bien», a expliqué Ibrahimovic. Et avec les départs de Noah Okafor et Luka Romero, le chantier offensif n’était pas terminé.

En effet, parmi les dossiers à verrouiller dans le dernier soir, l’AC Milan a également officialisé les arrivées de Riccardo Sottil en provenance de la Fiorentina. Un ailier percutant de 25 ans qui vient compléter la rotation offensive milanaise. Ce mardi en conférence de presse, Zlatan Ibrahimović a également eu un mot pour le natif de Turin qui débarque donc sous la forme d’un prêt onéreux d’un million avec une option d’achat fixée à environ 10 millions d’euros : «Nous avons déposé Sottil une minute et demie avant la fin, il y avait beaucoup de pression. J’ai remercié le staff et les avocats pour cela. Autour de moi il y a des jeunes, avec de l’envie et qui travaillent comme il faut», a expliqué le dirigeant suédois. L’officialisation de João Félix, qui s’est fait attendre tout au long de la journée, a fini par tomber ce mardi. En parallèle de ces recrues, l’AC Milan devait aussi travailler sur des sorties lundi soir. Davide Calabria est parti à Bologne dans la matinée de lundi et Kevin Zeroli a été prêté à Monza.

Mais le gros dossier concernait Ismaël Bennacer et les longues discussions avec l’OM pour trouver un terrain d’entente. Le milieu algérien a fait pression en interne pour accélérer les négociations. Pris de cours, les dirigeants milanais ont dû foncer sur un remplaçant. Plusieurs noms comme Jacopo Fazzini et Bryan Cristante circulaient, mais c’est finalement Warren Bondo qui est venu remplacer numériquement Bennacer. Intéressés par le jeune milieu français depuis le début du mercato, les Rossoneri avaient reçu plusieurs refus de la part de Monza tout au long du mois de janvier et lundi soir, les dirigeants milanais ont décidé de relancer en urgence cette piste, compte tenu des bonnes relations entre les deux directions : «Il a demandé à être transféré. Il a été important pour Milan, il a eu des blessures, il est revenu fin décembre. Si quelqu’un vient me voir et veut chercher autre chose, il ne doit pas rester ici. Il voulait une nouvelle aventure, nous avons cherché la meilleure solution pour lui et pour nous», a précisé Zlatan. Visite médicale, signataire des contrats, dépôts des documents à la Lega… La soirée a été très très mouvementée à Milan mais ce sont des sourires de bonheur que nous pouvions lire sur les visages des dirigeants ce mardi midi lors de la conférence de presse.