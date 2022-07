OM : les premiers mots de Luis Suarez

Nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, Luis Suarez a délivré ses premières impressions sur son nouveau club et sur son nouvel environnement. « Je suis très heureux, très content depuis qu'ils m'ont parlé de l'intérêt de ce super club. Je n'ai pas hésité et honnêtement ma famille et moi sommes ravis d'être ici » a-t-il déclaré. « N'importe quel footballeur sait ce qu'est l'OM, ses supporters, la ville, l'ambiance qu'on y respire. »

La suite après cette publicité

Interrogé sur son style de jeu, le Colombien a expliqué : « Je pense que je suis un joueur qui convient bien à l'équipe. Je suis aguerri, un battant, et je ne lâche jamais une balle perdue. En tant qu'attaquant, [...] j'ai pour objectif de marquer de nombreux buts. » Une description qui devrait ravir les supporters olympiens.