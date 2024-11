Youssouf Fofana voit l’AC Milan remporter le titre cette saison

Après plusieurs années en France, au Racing Club de Strasbourg puis à l’AS Monaco, Youssouf Fofana s’est exilé en Italie, plus précisément du côté de l’AC Milan. Amoureux de la Serie A, Fofana n’a pas hésité une seule seconde avant d’accepter l’offre des pensionnaires de San Siro. Il pense même pouvoir accrocher le titre dès sa première saison en Lombardie. « Je connaissais le projet que j’ai accepté avec un maximum de disponibilité pour l’entraîneur qui m’a laissé de la place. Le championnat est différent de la Ligue 1 où dans chaque équipe, il y a deux ou trois individualités : une fois bloqué, vous pouvez dominer. En Italie, toutes les équipes suivent une stratégie tactique jusqu’au coup de sifflet final, et cela devient plus difficile. Remporter le Scudetto ? Bien sûr, nous sommes Milan. Milan doit jouer chaque année pour le titre. Donnez-nous un peu de temps pour travailler et ensuite nous verrons plus tard où nous en serons », a-t-il confié dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport.

Titulaire depuis l’entame de la saison, l’international français a un rôle très clair au sein de l’entrejeu des Rossoneri aux côtés de Tijjani Reijnders. « Équilibrer, agir comme un lien entre la défense et l’attaque, être le premier à régler le jeu et le premier à défendre, occuper les espaces laissés par les coéquipiers, être une équipe qui bouge beaucoup. Je suis celui qui bouge le moins, comblant les lacunes, en tant que joueur dans l’ombre. Je m’y habitue, j’aime ça parce que ça me permet de m’améliorer. »