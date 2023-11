Valence envoie une drôle de lettre à ses fans concernant Vinicius Jr

La saison dernière, le stade Mestalla de Valence avait été témoin de tristes scènes de racisme à l’encontre de Vinicius Junior. Depuis, Valence tente, par tous les moyens, de se détacher de cette étiquette qui lui a été collée. Comme l’indique Relevo, les dirigeants du club sont même allés jusqu’à écrire une lettre aux 500 supporters qui vont faire le voyage à Madrid ce week-end, pour les retrouvailles entre les deux clubs.

La suite après cette publicité

Une lettre dans laquelle l’état-major du club méditerranéen demande aux fans de ne pas tomber dans certaines provocations, et surtout, de prouver que le public de Valence n’est pas raciste et est exemplaire. Dans ce même document envoyé aux fans, il est bien précisé qu’il y aura des caméras partout et que le moindre geste déplacé sera sanctionné. Le message est passé.