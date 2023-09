Amical : l’OL s’impose face à Auxerre dans un match prolifique

Durant cette trêve internationale, l’Olympique Lyonnais en a profité pour programmer un match amical face à un ancien pensionnaire de Ligue 1, l’AJ Auxerre, reléguée en Ligue 2 la saison passée. De quoi lui permettre d’aller chercher sa première victoire (3-2) depuis le début de la saison, importante pour glaner de la confiance au retour du championnat.

Dans cette rencontre à huis clos et très peu couverte par les clubs respectifs, les trois buts des Gones ont été inscrits par deux recrues estivales, Paul Akouokou et Mama Baldé, ainsi que Jeffinho, arrivé l’hiver dernier. Du côté des Bourguignons, Eros Maddy, pour son premier but avec l’AJA, et Jubal sont les buteurs.