Premier League : Leicester s'offre Tottenham et prend la seconde place

Un choc de haut de tableau pour ce dimanche après-midi de Premier League. Sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham recevait Leicester dans le cadre de la 14e journée. Troisièmes au coup d'envoi avec un point de plus que leur adversaire, les Spurs pouvaient rependre leur deuxième place en cas de bonne performance. Les Foxes, quatrièmes, voulaient eux dépasser le club londonien pour également prendre cette place de dauphin de Liverpool. José Mourinho partait sur un 4-2-3-1 avec Kane en pointe et les Français Lloris, Sissoko et Dembélé titulaires. En face, Brendan Rodgers optait pour le même schéma tactique avec Vardy devant.

La suite après cette publicité

En laissant le ballon aux Foxes, les Spurs attendaient globalement les contres ou les coups de pied arrêtés pour créer le danger. Malheureusement, les quelques tentatives londoniennes ne donnaient rien d'intéressant. De l'autre côté, Fofana (7e) et Vardy (14e) essayaient de faire trembler les locaux, en vain. Mais pour la première grosse occasion, il fallait être patient puisque celle-ci arrivait à la 34e minute avec un coup-franc de Kane repoussé par Schmeichel. L'attaquant anglais se montrait dangereux et son coup de tête passait non loin du cadre (41e). Mais juste avant la pause, les visiteurs dégainaient pour ouvrir le score.

Serge Aurier dans le dur

Après une belle opportunité pour Maddison (44e), l'arbitre était appelé par ses collègues de la VAR pour une charge d'Aurier sur Fofafa. Et logiquement, un penalty était accordé à Leicester. Vardy s'élançait et ne se manquait pas (45e+4, 0-1). Avec ce but encaissé au pire moment, José Mourinho réagissait à la pause en lançant Bale à la place de Ndombele, mais les affaires de ses hommes ne s'arrangeaient pas. Après la blessure de Lo Celso, Maddison réalisait un magnifique enchaînement pour le but du break, mais cette réalisation était refusée pour un hors-jeu de quelques millimètres (49e)... Mais les Foxes ne lâchaient rien et étaient récompensés.

Sur un centre d'Albrighton, Vardy remisait de la tête vers l'axe et le malheureux Alderweireld, de la cuisse, envoyait le ballon au fond des filets (59e, 0-2). Endormis, les Spurs se réveillaient légèrement et Kane trouvait Schmeichel (62e). Vigilant, le gardien danois sauvait encore son équipe quelques minutes plus tard avec un arrêt exceptionnel devant Son (70e). José Mourinho, de son côté, cherchait des solutions en faisant notamment sortir Aurier, passé à côté de son match, pour l'entrée de Winks, mais ça ne donnait rien. A l'extérieur, Leicester s'imposait 2-0 face à Tottenham et s'installait derrière Liverpool, à la deuxième place. Tottenham perdait gros en se retrouvant quatrième, à six points des Reds.

Le classement de Premier League ici.