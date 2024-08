Toni Kroos manque déjà énormément au Real Madrid

Le Real Madrid a lancé sa saison avec un titre, en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta, puis a démarré la Liga avec un nul contre Majorque (1-1) et une victoire face à Valladolid (3-0). Des premiers matchs forcément marqués par les débuts de Kylian Mbappé sous ses nouvelles couleurs. Mais si le Français n’a pas réussi à briller pour le moment, étant encore critiqué après son match de dimanche après-midi, les problèmes rencontrés par les Madrilènes vont bien au-delà des performances assez moyennes de leur nouveau galactique.

Effectivement, le problème principal de l’équipe semble pour l’instant se situer dans l’entrejeu. Si la grosse prestation de Bellingham en deuxième période face à l’Atalanta avait un peu masqué les soucis rencontrés en première période, on a revu ces problèmes lors des deux matchs de Liga. Un certain vide existe ainsi entre le milieu et l’attaque, avec des ballons qui ont parfois du mal à arriver aux joueurs offensifs, condamnés à faire la différence en dézonant et en allant chercher le ballon assez bas sur le terrain.

Le milieu a pris un coup

Le Real Madrid a donc perdu en créativité et en projection vers l’avant avec le départ de l’Allemand. On sent aussi un manque de maîtrise au milieu, avec des joueurs comme Tchouameni ou Fede Valverde qui ont des profils qui ne sont pas forcément les meilleurs pour contrôler le jeu et dicter le tempo. Les transmissions sont moins fluides et le ballon ressort plus lentement.

De l’autre côté des Pyréneés, les observateurs ne manquent pas de souligner cette absence criante. « Le Real Madrid ne carbure pas et il y a une raison de poids : Toni Kroos manque à l’équipe », explique ainsi la Cadena SER. Carlo Ancelotti a tout de même des solutions, puisque même si Jude Bellingham (absent contre Valladolid et pour 3 semaines encore, NDLR) a un profil plus offensif que l’Allemand, il a les capacités pour essayer de remplir les tâches effectuées par l’ancien du Bayern. De même pour un joueur comme Eduardo Camavinga. Mais cela risque de prendre du temps, et on le sait, en Liga, tout point perdu est un coup dur dans la course pour le titre…