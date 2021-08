OM : la soirée cauchemardesque de Steve Mandanda

La suite après cette publicité

Steve Mandanda a rempilé pour une nouvelle saison à l'Olympique de Marseille. Mais cette fois, sentant la fin de la légende arriver, Pablo Longoria, le président de l'OM, lui a mis de la concurrence dans les pattes avec l'arrivée en prêt de Pau Lopez, en provenance de l'AS Roma. L'Espagnol, qui se remet doucement d'une blessure à l'épaule, n'était pas disponible pour la rencontre face à Bordeaux.

El Phenomeno tenait donc sa place dans les buts, sous les yeux des supporters, de retour dans l'Orange Vélodrome, ce dimanche, contre les Girondins de Bordeaux. À Montpellier, l'international français n'avait pas grand-chose à faire. Il a quand même encaissé deux réalisations. La première sur un centre dévié par Luan Peres et une seconde sur une frappe hallucinante de Gaëtan Laborde.

Pas net sur le premier but

Contre le FCGB, on se disait, après la première période, où il n'a rien eu à faire, que la soirée allait être paisible et qu'il allait pouvoir profiter de la très belle ambiance. Mais que nenni. Même topo. Bordeaux a cadré seulement deux frappes. Et deux fois ça a fait filoche. La première, il n'est pas franchement exempt de tout reproche.

Timothée Pembélé, nouvelle recrue bordelaise, déboulait côté droit et frappait. Le cuir, légèrement dévié par Luan Peres, venait mourir entre le poteau et le pied de Mandanda, qui aurait peut-être pu mieux fermer son angle. Sur le second, en revanche, il semble gêné par la position de Hwang juste devant lui sur la frappe de Rémi Oudin. En plus de relances parfois hasardeuses. Le capitaine aurait sûrement rêvé mieux pour ses retrouvailles avec son public.