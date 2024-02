Inter Miami : le rêve brisé de Corentin Jean, le Français qui a raté Lionel Messi

Passé par Troyes, Monaco, Toulouse et Lens, Corentin Jean tentait un gros pari il y a près de deux ans. Joueur de l’Inter Miami depuis le 29 juin 2022, l’attaquant français avait signé un contrat jusqu’à la fin de l’année 2024. Malheureusement pour lui, après 1 but et 3 passes décisives en 20 matches, toutes compétitions confondues, l’ancien Lensois a connu un gros coup dur en juin 2023, lorsqu’il a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. La poisse pour le Français, privé du luxe d’évoluer aux côtés d’un certain Lionel Messi arrivé quelques semaines plus tard.

Messi, Corentin Jean ne jouera d’ailleurs jamais avec lui puisque le 21 février dernier, l’Inter Miami officialisait le départ de son Frenchie. « L’Inter Miami CF a annoncé aujourd’hui que le club avait exercé son droit de buyout pour l’attaquant Corentin Jean. L’attaquant français n’occupera plus de place sur la liste internationale et ne sera plus comptabilisé dans le budget salarial de l’Inter Miami pour 2024 ». Face à l’ambition de l’Inter Miami (qui a ensuite recruté Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez), un Corentin Jean blessé n’a pas pesé bien lourd.

Une énorme frustration

Le Français peut toutefois profiter des installations de son club, même si la frustration est énorme. Aurait-il été conservé s’il n’avait pas été blessé ? Interrogé par La Voix du Nord, Jean assure qu’il aurait « pu apporter » à la franchise floridienne. Mais le Français est surtout déçu pour deux choses. La première, c’est de ne pas avoir pu se battre pour sa place en raison de sa blessure. Et la seconde, c’est de ne jamais avoir pu jouer avec l’octuple Ballon d’Or champion du monde 2022.

«S’il n’y a pas ces joueurs et cette ampleur qu’a pris le club… Quand je suis arrivé, j’étais presque la tête d’affiche, après on tombe un peu dans l’anonymat, on est au second plan, c’est plus compliqué. Malheureusement, j’étais blessé donc je n’ai pas pu prouver sur le terrain. Je ne l’ai pas très bien pris. D’autant que je n’aurais pas pu jouer une fois avec Messi. C’est un peu aussi l’une des frustrations du moment. À une semaine près… Je me pète avant qu’il n’arrive.» Désormais libre de se trouver un nouveau club, Jean, qui recevra bientôt la Green Card (essentielle pour travailler aux États-Unis, ndlr), indique être ouvert à tout et envisage même de rester en MLS. Mais ce n’est pas son principal objectif. «La priorité dans l’absolu, ce serait de rentrer en Europe. Mais il faut voir les offres.» Avis aux amateurs…