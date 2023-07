Wolfsburg : Niko Kovac pense que la Ligue 1 est meilleure que la Bundesliga

Ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort, du Bayern Munich et de Monaco, Niko Kovac jouit d’une expérience riche sur le banc. Démis de ses fonctions sur le Rocher en janvier 2022, le technicien de 51 ans a rebondi depuis du côté de Wolfsburg. Avec une huitième place encourageante la saison passée, le natif de Berlin a une vision d’ensemble de la Bundesliga et a vu évoluer le championnat depuis des années.

Dans un long entretien accordé au Wolfsburger Allgemeine Zeitung, Niko Kovac a fait part de son inquiétude pour l’avenir du championnat d’outre-Rhin : «Il y a un contraste avec le football français, qui met beaucoup l’accent sur le football technique. La Bundesliga en a perdu quelque chose. Nous devons nous rattraper là-bas. On disait autrefois que la France avait le cinquième championnat en termes de qualité. Maintenant, je suis allé en France et je dois dire que le football y est vraiment bon et que nous devons faire attention à ne pas prendre de retard en Bundesliga.» Pour le technicien germano-croate, c’est donc clair : la Ligue 1 est en train de dépasser la Bundesliga.

