N’Golo Kanté ouvre la porte à un transfert à Fenerbahçe

Installé en Arabie saoudite depuis 2023, N’Golo Kanté a fait le choix d’un nouveau défi en rejoignant Al-Ittihad. Un départ qui l’a éloigné du football européen, mais pas pour autant des exigences du très haut niveau. Toujours exemplaire dans son attitude et son engagement, le milieu français continue d’enchaîner les matchs et de tenir un rôle important au sein de son club. Pourtant, ce choix de carrière a eu un impact sur son bilan international avec l’Equipe de France.

Ancien cadre des Bleus, Kanté a été moins appelé. Moins exposé médiatiquement et évoluant hors des grandes compétitions européennes, Kanté a vu sa place en Equipe de France s’éloigner, malgré des performances jugées sérieuses et constantes. Présent à la surprise générale pour l’Euro 2024, l’ancien de Chelsea avait été performant. Appelé lors du dernier rassemblement après un an d’absence chez les Bleus, le transfuge de Caen peut prétendre à une présence pour la prochaine Coupe du monde avec les Bleus. Pour ce faire, chaque choix de carrière comptera.

N’Golo Kanté est réceptif à l’idée d’aller à Fenerbahçe

N’Golo Kanté pourrait bientôt faire son retour sur la scène européenne. Selon nos informations, le milieu de terrain français ouvre la porte à une signature à Fenerbahçe, avec qui des premières discussions ont déjà eu lieu. Actuellement en Arabie saoudite, Kanté serait réceptif à l’idée de revenir en Europe, un choix motivé par l’envie d’évoluer à un niveau compétitif élevé à l’approche de la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Un contrat de deux ans et demi lui a été proposé sur les bords du Bosphore.

Un retour en Europe, notamment dans un club ambitieux comme Fenerbahçe, pourrait ainsi affirmer pleinement sa candidature pour la Coupe du monde 2026. À 35 ans au moment du tournoi, Kanté sait que la concurrence sera forte, mais son profil unique et son vécu des compétitions majeures lui permettent de légitimement prétendre à une place dans le groupe français, à condition de retrouver régularité et intensité au plus haut niveau.