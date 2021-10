Mercato : la nouvelle stratégie du Real Madrid

La suite après cette publicité

Le Real Madrid s'apprête à changer son fusil d'épaule. La faute aux clubs disposant d'une manne financière illimitée comme le Paris Saint-Germain ou Manchester City par exemple. L'été dernier, la Casa Blanca avait tout tenté pour arracher Kylian Mbappé au PSG. Malheureusement pour les Merengues, même une offre à plus de 180 millions d'euros bonus compris n'a pas fait trembler les dirigeants parisiens.

Une conclusion vite tirée par Florentino Perez qui songe fortement à modifier sa stratégie pour les prochains mercatos révèle Marca. L'arrivée récente de David Alaba pourrait en fait constituer le début d'une nouvelle ère à Madrid : engager des joueurs en fin de contrat. Une option déjà utilisée par le Paris SG avec Wijnaldum, Donnarumma et bien évidemment Lionel Messi. Les hautes sphères madrilènes l'ont bien compris, des joueurs prestigieux peuvent se retrouver sur le marché dans les prochains mois.

Le Real Madrid surveille plusieurs joueurs libres

C'est ainsi que les pensionnaires du Bernabeu suivent avec attention les dossiers Paul Pogba et Antonio Rüdiger. Pour le premier cité, le contexte demeure limpide : le Real Madrid constitue une destination rêvée. Le Real a déjà élaboré une stratégie pour formuler à l'avenir une proposition contractuelle au milieu français. Pour le second, la direction des Merengues a pris note des refus multiples du joueur de ne pas parapher un nouveau bail avec Chelsea, et ce malgré une revalorisation salariale à la clé.

Mais aujourd'hui, le défenseur central allemand réclame plus que les dix millions d'euros annuels proposés par les Blues à l'heure actuelle... Dans son cas, Madrid est prêt à dérouler le tapis rouge sur le plan salarial. Idem pour Kylian Mbappé si l'attaquant français refusait toujours de prolonger avec le PSG dans les prochaines semaines, ou pour Franck Kessié qui ne prolongera pas avec l'AC Milan. Le marché des joueurs libres, une opportunité à saisir pour le Real Madrid...