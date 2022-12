Coupe du Monde 2022 : les blessures s'accumulent au Brésil !

La suite après cette publicité

Le Brésil n'a pas réalisé la passe de trois. Battu hier par le Cameroun (1-0) dans les dernières minutes de jeu et un but de Vincent Aboubakar, le grand favori à la victoire finale se contente de six points dans ce premier tour. Comme pour l'équipe de France, cela n'empêche pas la Seleçao, qui avait fait grandement tourner, de terminer en tête de sa poule. Elle affrontera la Corée du Sud en 8e de finale et ça sera probablement sans Neymar. «On espère que Neymar sera remis pour les huitièmes» lâchait tout de même Fabinho en sortant du terrain hier.

Blessé à la cheville contre la Serbie lors de l'entrée en lice du Brésil dans ce Mondial, le numéro 10 ne prend aucun risque. Il a retouché au ballon hier lors de petits exercices en salle. Tout le monde souhaite se montrer prudent et ne pas précipiter les choses. Cinq fois vainqueur de la Coupe du Monde, le pays de Pelé et de Ronaldo sera de nouveau le favori du prochain match face à une nation qui s'est qualifiée un peu par miracle, en battant sur le gong un Portugal qui avait un peu la tête ailleurs. Pour revoir le joueur du PSG, il faudra sans doute attendre le tour suivant.

Neymar pas avant les quarts de finale

C'est qu'affirme à demi-mot Rodrigo Lasmar, le médecin qui accompagne la sélection. «Pour Neymar et Alex Sandro, nous avons encore 72 heures avant le prochain match. Comptons sur le temps qui est en notre faveur. Nous avons encore des possibilités et nous attendrons comment se fera cette transition. Ils n'ont pas encore commencé à travailler sur le terrain avec le ballon, ce sera fait demain (ce samedi), et il est important d'observer comment ils répondront. En fonction, ils pourront reprendre ou non.» Autre problème pour le staff médical, les deux blessés ne sont plus seuls à l'infirmerie...

Hier, Alex Telles et Gabriel Jesus sont sortis prématurément et diminués. Le latéral n'a même pas pu cacher ses larmes, craignant pour lui aussi un souci important. «Aujourd'hui (vendredi), nous avons eu deux problèmes médicaux. Alex Telles a quitté le match en se plaignant de douleurs au genou droit suite à un traumatisme. Il a été évalué dans le vestiaire maintenant et demain (samedi) une IRM sera réalisée pour l'évaluer un peu mieux. Gabriel Jesus s'est également plaint de douleurs au genou droit et nous avons déjà fourni une image qui sera prise demain. Après ces tests, nous donnerons plus de détails.» La Seleçao retient son souffle.

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.