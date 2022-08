FC Barcelone : rebondissement dans le dossier Depay

La suite après cette publicité

Parti libre de tout contrat de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay (28 ans) n’avait qu’un rêve : retrouver un grand d’Europe et pas n’importe lequel. Avec son compatriote Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone, l’attaquant néerlandais a rapidement dit oui aux Blaugranas. Mais après seulement un an passé en Catalogne (13 buts, 2 passes décisives en 38 matches, toutes compétitions confondues), le numéro 14 azulgrana a été invité à partir.

Très actif sur le mercato grâce à ses leviers économiques (les « palancas » si chères à Joan Laporta), le FC Barcelone a pu réaliser une campagne de recrutement XXL (Lewandowski, Christensen, Kessié, Raphinha, Koundé). Sauf que les Culers ont un besoin urgent d’alléger leur masse salariale afin de pouvoir enregistrer le seul renfort encore non autorisé à jouer : Jules Koundé.

Depay joue avec les nerfs du Barça

Frenkie de Jong refusant de céder, Depay semblait le candidat idéal, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang. L’affaire paraissait même très bien embarquée, le Batave ayant trouvé un terrain d’entente avec la Juventus. « Oui, Memphis est l'un des joueurs que nous avons sur la liste », avait d’ailleurs confirmé le vice-président bianconero, Pavel Nedved. Mais depuis, les choses ont changé. La Vieille Dame a recruté Arkadiusz Milik et l’opération Depay est devenue compliquée, notamment parce que le buteur aurait réclamé un salaire annuel de 3 M€.

Une rumeur annonçant un possible retour à Manchester United a ensuite pris le relais. Mais aujourd’hui, Sport nous apprend que l'Oranje a tout gelé et qu’il n’écarte pas l’idée de rester à Barcelone ! Cette décision serait motivée par le départ imminent d’Aubameyang à Chelsea et surtout par l’incertitude régnant à MU. En clair, s’il doit quitter le Barça, Depay ne voudrait que MU. Or, si Cristiano Ronaldo ne parvient pas à s’en aller, cette piste se refermera et Depay aura de fortes chances de rester en Catalogne.