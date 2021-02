Pep Guardiola vole au secours de Jürgen Klopp

La suite après cette publicité

Cette saison, Liverpool est un peu plus dans le dur. La faute notamment à de nombreuses blessures. Résultat : les Reds sont distancés en Premier League, surtout par Manchester City, bien parti pour récupérer le titre. En conférence de presse ce mardi, Pep Guardiola a avoué soutenir Jürgen Klopp, que certains annonçaient sur le départ suite à la nouvelle défaite de Liverpool le week-end dernier face à Leicester.

«J'ai beaucoup de sympathie pour lui. Ce qu'il a produit dans le football mondial est exceptionnel. Je l'ai dit plusieurs fois cette saison et les saisons précédentes, notamment quand j'étais en Allemagne. Sa philosophie rend le football attractif pour tous les spectateurs. Il donne toujours beaucoup de joie aux fans, au football mondial, il n'y a pas de doute là-dessus. Nous avons tous des bons et des mauvais moments. Aucun entraîneur ou club ne peut vivre des saisons où il gagne encore et encore. Ce serait ennuyeux. Parfois, il faut perdre pour réaliser. Je parle personnellement, je ne parle pas pour mes collègues. Parfois, il est bon de perdre pour réaliser à quel point tout est difficile. Quand vous revenez et vous gagnez des matches, vous avez plus de crédit et vous êtes plus satisfait de ce que vous avez fait».