Le cas Ousmane Dembélé enflamme le Barça et l’Espagne

Plus qu’un match. Mercredi soir, Ousmane Dembélé (26 ans) va vivre une soirée très particulière avec le Paris Saint-Germain. En effet, le natif de Vernon va retrouver le FC Barcelone en 1/4 de finale de la Ligue des champions. Un club auquel il appartenait encore, il y a un peu plus de neuf mois. Une écurie avec laquelle il a aussi connu les montagnes russes, lui qui avait été choisi par la direction catalane en 2017 afin de prendre la succession de Neymar Jr, parti au PSG pour 222 millions d’euros. Talentueux et capable de faire des différences, le "Dembouz" du Barça a souvent été trahi par son corps. En six ans, il a été sur le flanc à 15 reprises selon transfermarkt. Il a ainsi manqué 784 jours de compétitions et 141 rencontres d’après le site spécialisé.

Malgré tout, il était un élément plutôt important, notamment l’an dernier sous les ordres de Xavi. Il a terminé l’exercice précédent avec 8 buts et 9 assists en 35 apparitions, dont 25 en tant que titulaire. Malgré la confiance de son entraîneur, qui comptait vraiment sur lui cette année et qui lui en voudrait d’ailleurs, le champion du monde 2018 a décidé qu’il était temps pour lui de voir autre chose quand le PSG est venu frapper à sa porte. Une fois sa clause de 50 millions payée, il a paraphé un contrat de cinq ans et a rejoint le club de la capitale officiellement le 12 juillet dernier. Titulaire en puissance, l’ancien du Stade Rennais a débuté 26 des 34 rencontres auxquelles il a pris part chez les Franciliens.

Un nouveau Dembélé au PSG

En ce qui concerne sa ligne de statistiques, on peut dire qu’il peut largement améliorer son nombre de buts puisqu’il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule et unique reprise pour le moment. C’était le 24 novembre dernier face à l’AS Monaco en L1. En revanche, il est toujours un redoutable passeur, puisqu’il a donné 12 caviars à ses coéquipiers. Irrégulier au départ, Dembélé a su trouver sa place et se montrer très dangereux. Il est même souvent celui qui apporte le plus de danger, qu’il soit aligné sur l’aile droite ou en tant que faux n°9. Un poste où il a la liberté de se balader où il le souhaite et où il peut apporter sa créativité. Mais au-delà de tout ça, il faut souligner que le Français ne se blesse presque plus.

Ce qui tranche avec son passage à Barcelone. Là-bas, on n’a pas oublié Ousmane Dembélé. Et depuis l’annonce du choc de C1 entre le PSG et le Barça, son cas est encore plus suivi de près. Marca lui a récemment consacré un article intitulé : "Dembélé est un danger". Le média ibérique a expliqué : «le Français a fait la une des journaux pendant son mandat de culé et la plupart, malheureusement, sont liées à des blessures. Il a vécu une véritable épreuve de maladies lors de son séjour au Camp Nou, mais au PSG, il ne ressemble même plus au même footballeur. Cette saison, il n’a manqué que quelques matchs, mais par précaution. Cela donne le sentiment qu’il a laissé derrière lui son chemin de croix particulier.»

Un danger important

Marca précise : « et en plus, il a des stats spectaculaires en termes de passes décisives et en Ligue des champions, il est devenu un joueur essentiel et clé pour Luis Enrique (…) Dembélé a été titulaire dans 7 des 8 matchs que le PSG a disputés jusqu’à présent en C1. Un seul a été raté, précisément contre le Borussia Dortmund, à cause d’une accumulation de cartons. De plus, non seulement il a débuté, mais il a également complété 95% des minutes et délivré une passe décisive lors du match contre la Real Sociedad.» Le quotidien madrilène ajoute qu’il va retrouver Xavi, un coach qui l’a toujours soutenu. En Catalogne, Sport a également évoqué le cas du Français.

«Beaucoup d’avantages et quelques inconvénients du nouveau Dembélé», a titré la publication catalane à son sujet. «Et si le meilleur Dembélé était un faux n°9 ? Ces dernières semaines, Luis Enrique a choisi de lui confier ce rôle au PSG, agissant comme un « faux » neuf pour briser les plans d’Imanol Alguacil lors du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions contre la Real Sociedad et contre l’Olympique de Marseille en L1 (…) Luis Enrique a souligné à plusieurs reprises la qualité de Dembélé, assurant même qu’il est "le joueur le plus déstabilisateur du monde". Et s’il l’utilise ainsi, en se passant de ses services sur le côté, c’est parce qu’il le juge approprié.»

La menace Mbappé inquiète bien plus

Sport ajoute : «le 'moustique’ peut participer d’une autre manière à ce PSG. C’est un Dembélé, qui lit le jeu, qui cherche à créer la supériorité et qui a un chemin plus court vers le but adverse. Bien sûr, avec plus de risques et de responsabilités.» De quoi donner des regrets au Barça ? Spécialiste du foot espagnol, Juan Carlos Navarro est de cet avis. «Dembélé est allé de mieux en mieux à Barcelone. Il a commencé en étant faible et il a eu des blessures. Mais il s’est ensuite amélioré et a réalisé des matches très intéressants. Je pense qu’il est parti juste au moment où il était dans la fleur de l’âge. C’est pour ça que son départ a fait mal au Barça.»

Il poursuit : «à Paris, je trouve qu’il a été un peu irrégulier. Mais bien sûr, il sera dangereux pour le Barça. De plus, le Barça souffre beaucoup face à des joueurs rapides et verticaux.» L’ancien de la maison pourrait faire mal. Mais ce n’est pas le danger numéro 1 pour Ivan Vargas, journaliste pour Fichajes.com. «Ici, on ne s’intéresse pas vraiment à sa saison au PSG. Je pense que le Barça n’est pas en colère par rapport à son départ, puisqu’il a été remplacé. À Barcelone, il n’a presque rien fait car il était pratiquement toujours blessé. Mercredi soir, je ne pense pas que ce soit lui le problème du Barça. On attend et on se méfie plutôt de Kylian Mbappé.» Comme lui, Dembouz sera à surveiller de près face à un club qu’il connaît et qui le connaît par cœur.

