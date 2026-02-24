LFP : les présidents de clubs de L1 convoqués pour la succession de Nicolas de Tavernost

Qui pour remplacer Nicolas de Tavernost ? Selon L’Équipe, un collège de Ligue 1 doit se tenir jeudi pour évoquer sa succession à la tête de LFP Média. Pour rappel, l’ancien patron de M6 a décidé de quitter ses fonctions après la perte des droits de diffusion de la Coupe du Monde 2026, qu’il pensait avoir obtenu pour la chaîne Ligue 1+, avant d’être finalement devancé par beIN Sports.

Cette défaite a ravivé les tensions avec plusieurs dirigeants de clubs et, ainsi, précipité son départ. Les dirigeants de clubs souhaitent désormais être associés au choix de son successeur et éviter qu’il soit imposé par CVC Capital Partners, décisionnaire sur ce dossier. La réunion devrait aussi permettre d’aborder la réforme de la gouvernance du football professionnel, ainsi que certains points de divergence avec la Fédération Française de Football (FFF).