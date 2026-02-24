Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

LFP : les présidents de clubs de L1 convoqués pour la succession de Nicolas de Tavernost

Par Kevin Massampu
1 min.
Nicolas de Tavernost va quitter LFP Media @Maxppp

Qui pour remplacer Nicolas de Tavernost ? Selon L’Équipe, un collège de Ligue 1 doit se tenir jeudi pour évoquer sa succession à la tête de LFP Média. Pour rappel, l’ancien patron de M6 a décidé de quitter ses fonctions après la perte des droits de diffusion de la Coupe du Monde 2026, qu’il pensait avoir obtenu pour la chaîne Ligue 1+, avant d’être finalement devancé par beIN Sports.

La suite après cette publicité

Cette défaite a ravivé les tensions avec plusieurs dirigeants de clubs et, ainsi, précipité son départ. Les dirigeants de clubs souhaitent désormais être associés au choix de son successeur et éviter qu’il soit imposé par CVC Capital Partners, décisionnaire sur ce dossier. La réunion devrait aussi permettre d’aborder la réforme de la gouvernance du football professionnel, ainsi que certains points de divergence avec la Fédération Française de Football (FFF).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier